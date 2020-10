Uomo ucciso a coltellate a Umbertide

(ANSA) - PERUGIA, 18 OTT - Un uomo di 35 anni è stato ucciso a coltellate la scorsa notte a Umbertide. I carabinieri che stanno indagando sull'accaduto avrebbero già individuato il presunto responsabile, che sarà sottoposto a fermo. L'omicidio è avvenuto all'interno di un appartamento, al culmine di una lite.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora dagli investigatori, la lite sarebbe avvenuta per motivi passionali.

Nell'appartamento in cui sono avvenuti i fatti abitavano un'amica della vittima e un suo coinquilino.

Il trentacinquenne è stato colpito da diverse coltellate ed è morto prima del trasporto in ospedale. (ANSA).