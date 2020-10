Sequenza sismica in provincia di Enna

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Una sequenza sismica viene registrata in queste ore in Sicilia, nella provincia di Enna. Lo si evince dai dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

L'epicentro del fenomeno è localizzato tra i comuni di Cerami e Troina. Le scosse sono iniziate alle 5:50 di ieri e ne sono state registrate almeno 20 (considerando solo quelle di magnitudo uguale o superiore a 2), l'ultima delle quali alle 22:14. La più forte è stata di magnitudo 3.3, avvenuta alle 14:29.

Non si segnalano danni a persone o cose.