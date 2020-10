Premier Olanda,vacanze reali? Ho sbagliato a non intervenire

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Mea culpa del premier olandese Mark Rutte dopo la bufera che si è scatenata contro i sovrani d'Olanda partiti per una vacanza in Grecia nonostante le ultime misure anti-Covid attuate dal governo che sconsigliavano, tra l'altro, i viaggi non necessari. Il primo ministro, riporta la Bbc, ha ammesso di essere a conoscenza dei piani del re Willem-Alexander e della regina Maxima e di non essere intervenuto. "Ho sbagliato", ha detto Rutte che proprio in questi giorni ha introdotto nel Paese un parziale lockdown contro una nuova impennata di casi di coronavirus.

In una lettera al parlamento il premier ha riconosciuto di "aver realizzato troppo tardi che" la vacanza dei reali "non si conciliava con le nuove misure" ant-Covid. I reali olandesi sono volati in Grecia a bordo di un aereo governativo ma a causa delle polemiche hanno interrotto la vacanza e sono tornati in Olanda ieri sera su un volo di linea della Klm. (ANSA).