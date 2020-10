Manovra, terminato nella notte il Cdm

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - E' finito, dopo circa tre ore, il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera "salvo intese" alla Legge di bilancio e a un decreto sulle cartelle esattoriali legato alla Manovra.

La manovra approvata conferma 5,7 miliardi per rinnovare nel 2021 la decontribuzione al Sud e stanzia 1 miliardo per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

In arrivo un 'fondo Covid' da 4 miliardi, per il sostegno dei settori più colpiti dall'epidemia.