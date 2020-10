A migliaia sfilano in Francia in omaggio al prof decapitato

(ANSA) - PARIGI, 18 OTT - Migliaia di persone stanno sfilando nelle città in Francia in omaggio al professor Samuel Paty, l'insegnante della scuola media nella banlieue di Parigi decapitato per aver mostrato agli allievi, durante una lezione sulla libertà d'espressione, due caricature di Maometto. A Parigi sono migliaia i manifestanti a place de la Republique, mentre gli altri raduni sono a Lione, Tolosa, Strasburgo, Nantes, Marsiglia, Lille e Bordeaux. (ANSA).