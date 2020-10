Manovra: fonti, ripartono cartelle ma stop atti esecutivi

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Blocco delle ingiunzioni di pagamento e delle procedure esecutive ma resta confermata la ripartenza delle cartelle esattoriali. E' l'accordo raggiunto la scorsa notte, a quanto apprende l'ANSA, nel corso del vertice di governo a Palazzo Chigi sulla manovra. Dopo la sospensione delle cartelle legata all'emergenza Covid, Iv e M5s chiedevano un nuovo blocco, fino a gennaio. Ma la soluzione di compromesso trovata è non bloccare le cartelle ma la fase esecutiva. Inoltre dovrebbe essere riaperta la rateizzazione per chi è decaduto.

"Per noi - dice una fonte di Iv - è una follia far ripartire le cartelle la settimana prossima con tutto quello che sta accadendo ma questo è il compromesso raggiunto". (ANSA).