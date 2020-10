Libri: arriva Gridalo di Roberto Saviano dal 10 novembre

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Esce il 10 novembre il nuovo libro di Roberto Saviano, 'Gridalo: '' un'indagine serrata sui meccanismi della propaganda, della censura, della manipolazione. Un grido che dissipa ogni indifferenza, poetico e militante, di non assuefazione alle regole del gioco. Una grande avventura che ha per protagonista la libertà di pensiero''. Coì definito dall'editore il volume racconta ''donne e uomini celebri da sempre o famosi per un giorno che ci vengono incontro, ci pongono domande ineludibili.

Ipazia, scienziata alessandrina, fa lezione in piazza: il suo sguardo giunge dritto fino a noi, non si offusca nemmeno quando mani fanatiche di monaci cristiani si accaniscono su di lei con cocci taglienti. Robert capa, reporter di guerra, arriva così vicino alla realtà da coglierne il cuore senza nemmeno mettere a fuoco: solo vivendo in prima persona possiamo capire. La poetessa achmatova attende al gelo davanti al carcere dove è chiuso suo figlio: quando prende in mano la penna, i suoi versi fanno tremare Stalin e cantano la resistenza e il coraggio.

Giordano bruno muore tra le fiamme: ma la verità che ha condiviso rende per sempre vano quel rogo. Al contrario, lo speaker radiofonico ruandese che entra in tutte le case con le sue battute è proprio colui che semina odio sanguinario. Ed è il gerarca colto e disperatamente innamorato a insegnare a Hitler che se ripeti una bugia cento volte, finiranno per credere che sia la verità. e ancora un'attrice, un wrestler, un bambino con un pennello in mano. Con la sua scrittura capace di coniugare epica e lucidità di ragionamento, Saviano ci svela le dinamiche pericolose che dominano ogni comunicazione, eppure arrivati in fondo ci troviamo come il ragazzo a cui è rivolto il racconto: all'inizio di tutto, pieni di energie, di sogni, di indignazione''.

Il libro Bompiani overlook ( pagine 512, prezzo € 23,00 in libreria 10 novembre) sarà arricchito dal contributo di Alessandro Baronciani, che firma i ritratti dei protagonisti.

