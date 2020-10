Borsa Tokyo apre in leggero calo

(ANSA) - TOKYO, 16 OTT - Apertura all'insegna della cautela per la Borsa di Tokyo, in scia alla chiusura negativa a Wall Street - complici le incertezze sui tempi di approvazione del piano di stimolo per l'economia Usa, e in attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali societarie. Il Nikkei mostra una flessione appena negativa dello 0,10% a quota 23.483,97, cedendo 23 punti. Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro a 105,30, e a 123,30 sull'euro.