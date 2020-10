Voto18enni:Sudano, senza Iv mancano i numeri, no a blitz

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Poche parole ma chiare: senza Italia viva non ci sono i numeri. Noi siamo pronti a dare una mano, ma le riforme costituzionali non si fanno con i blitz. Pensiamo al Covid e al Mes, non alle polemiche. Non basta chiedere il voto alle nuove generazioni, occorre semmai eleggerli per renderli protagonisti: non solo elettorato passivo, ma anche attivo. La proposta sul tavolo è solo propaganda". Lo scrive in una nota la senatrice di Italia viva Valeria Sudano, in risposta alle dichiarazioni del senatore Dario Parrini. (ANSA).