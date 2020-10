Curdi, rilasciati più di 600 membri siriani dell'Isis

(ANSAmed) - BEIRUT, 15 OTT - Più di 600 membri siriani di medio e basso rango dell'Isis, da anni detenuti nelle carceri curde nel nord-est della Siria, sono stati rimessi oggi in libertà in forza dell'"amnistia generale" annunciata nei giorni scorsi dalle autorità curdo-siriane. In un comunicato, le autorità curdo-siriane hanno precisato che 631 membri dell'Isis e di altri gruppi armati "che non si sono macchiati di crimini di sangue" sono stati rilasciati, mentre 253 condannati hanno visto le loro pene dimezzate. (ANSAmed). (ANSA).