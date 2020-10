Auguri Mattarella a studentessa disabile per prossima laurea

(ANSA) - MACERATA, 15 OTT - Gli auguri del capo dello Stato, Sergio Mattarella, ad Arianna Giulianelli "per la prossima laurea magistrale". Il presidente della Repubblica si è rivolto alla studentessa nel corso del suo intervento per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Macerata. Giulianelli era intervenuta poco prima, raccontando la sua esperienza universitaria di ragazza disabile: "Mi sono sempre fatta condizionare dalla mia disabilità, e dalle persone che mi dicevano: 'Sai, nella tua situazione, non riuscirai ad affrontare un percorso di studi universitario'. Oppure da chi, al contrario, sosteneva che i miei risultati erano frutto del pietismo mostrato dai docenti nei miei confronti". "Ma ho avuto la determinazione - ha aggiunto la studentessa - di dimostrare a me stessa e agli altri che non ci sono né barriere né limiti se, come me, pensi di voler raggiungere un obbiettivo e hai una forte voglia di riscatto". (ANSA).