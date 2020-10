Macron, coprifuoco nella regione di Parigi dalle 21

(ANSA) - PARIGI, OCT 14 - Coprifuoco nella regione di Parigi e in altre città dalle 21 alle 6 a partire da sabato: lo ha annunciato in diretta tv il presidente Emmanuel Macron. "Non abbiamo perso il controllo ma in Francia la situazione è molto preoccupante", ha aggiunto sottolineando che "siamo in una situazione preoccupante e questo giustifica il fatto di non restare inermi né cedere al panico": (ANSA).