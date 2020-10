Trump ai fan, 'tra 22 giorni vinciamo'

(ANSA) - WASHINGTON, 13 OTT - "Fra 22 giorni torneremo a vincere in Florida e nell'intero Paese": Donald Trump, nel suo primo comizio dopo essere risultato positivo al coronavirus manda in visibilio i suoi sostenitori, accorsi in massa a Sanford, nel Sunshine State. Pochi indossano la mascherina e lo stesso presidente non l'avrebbe indossata durante il viaggio sull'Air Force One. Prima della sua partenza la notizia data dal medico della Casa Bianca: Trump è ora di nuovo negativo al Covid. "I democratici vogliono rimpiazzare il sogno americano con un incubo socialista", ha detto poi il presidente nel corso del suo comizio in Florida. "Sono immune ora. Mi sento forte. Vi bacerò tutti, bacerò le belle donne e tutti, un bacio grande e grosso", ha aggiunto.