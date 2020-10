Pietro Castellitto, le mie famiglie di prede e predatori

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Un primo film, da regista, I predatori, scritto a 22 anni, "quando la carriera da attore non mi andava benissimo". Sei anni dopo Pietro Castellitto sta vivendo una fase molto diversa: I predatori ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura di Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia, sarà alla Festa del Cinema di Roma in Alice nella città e debutterà in sala con 01 il 22 ottobre. Inoltre l'attore/regista è sotto i riflettori come interprete di Francesco Totti nella serie Sky in preparazione sul campione, 'Speravo de morì prima', al debutto nel 2021. "E' un un momento po' disorientante - commenta Pietro Castellitto -: è arrivato tutto insieme, ma l'importante è cercare di mantenere viva quella rabbia che nutre la voglia di raccontare".

Un sentimento che nel film prende la forma di una trascinante commedia nera, con tocchi surreali e sfumature noir, costruita su un cast impeccabile che comprende Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Giorgio Montanini, Anita Caprioli, Giulia Petrini, Dario Cassini, Mara Ubaldi, Vinicio Marchioni e Antonio Gerardi.

Al centro del racconto i percorsi, con inaspettati incroci, fra una una famiglia borghese, gli annoiati e feroci Pavone, e i popolari 'Vismara', armaioli fascisti tendenti al crimine. "E' un film dove sono tutti prede e predatori, con le eccezioni forse dei due componenti più giovani, Federico (interpretato dallo stesso Castellitto) e il piccolo Cesare, capace però di compiere un grave atto". Nella storia, "la speranza è nella ricerca della libertà più che in quella della felicità, che è un sentimento più da impiegati".

Castellitto risponde con un sorriso quando viene sottolineata l'originalità della sua messa in scena: "In Italia i film dei giovani autori si assomigliano un po' tutti, la soglia oltre cui un prodotto diventa originale non è altissima. Volevo anche superare poi alcuni pregiudizi, come usare sempre gli stessi attori o certe regole tecniche che sembrano inamovibili e non lo sono".

Il primo a leggere la sceneggiatura è stato il padre di Pietro, Sergio Castellitto: "Alla fine era felice e sollevato - racconta sorridendo -: aveva temuto fosse brutta". (ANSA).