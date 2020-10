Di Meo, Rai2 sospende Seconda linea

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Rai2 ha deciso di sospendere per il momento Seconda linea", lo spazio informativo della prima serata del giovedì condotto da Francesca Fagnani e Alessandro Giuli. E' il direttore di rete, Ludovico Di Meo, ad annunciarlo, spiegando che "la scelta non dipende dagli ascolti, perché sperimentare resta un diritto, ma dal fatto che il programma non ha corrisposto completamente all'impianto editoriale immaginato all'inizio".

Il programma "va ripensato per ripartire il prima possibile", precisa Di Meo, che non si sbilancia sulla formula, né sulla doppia conduzione né sulla squadra: "Ci vedremo e ne parleremo insieme". Quello che è certo è che l'informazione resterà confermata nella prima serata del giovedì: "E' una fossa dei leoni, ma vogliamo restare lì, in questa arena complicata, provando a offrire un modello informativo un po' diverso". A quando il restart? "Nelle prossime settimane potremo dare una risposta più precisa", risponde Di Meo.

Intanto, per sostituire Seconda linea, Rai2 si affiderà a un must del palinsesto, la serialità. (ANSA).