Biden, 'Trump ha mentito sul virus'

(ANSA) - WASHINGTON, 13 OTT - "Donald Trump è un irresponsabile. Ha mentito, non ha detto la verità sulla pandemia e non ha un paino per combatterla": è l'attacco di Joe Biden intervenuto in Ohio in un evento elettorale ben diverso dal comizio affollatissimo del presidente in Florida. "Il mio piano - ha detto il candidato democratico alla Casa Bianca- è test, tracciamento, mascherine, non politicizzare la corsa al vaccino, distribuirlo in maniera sicura ed equa".