Il Papa ha incontrato il cardinal Pell

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 12 OTT - Papa Francesco ha incontrato in Vaticano l'ex Prefetto per l'Economia, il cardinale George Pell. Il cardinale australiano, che ha affrontato nel suo Paese, un processo per pedofilia dal quale è stato assolto, era da qualche giorno a Roma. La sua presenza in Vaticano si registra nei giorni dei nuovi scandali finanziari che hanno portato il Papa a chiedere al cardinale Angelo Becciu di fare un passo indietro e di dimettersi dalla carica di Prefetto della Congregazione dei santi e di rinunciare anche asi diritti del cardinalato. (ANSA).