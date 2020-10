Cinema: box office, Greenland è il più visto del weekend

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Il disaster movie Greenland di Ric Roman Waugh con Gerard Butler conquista il botteghino nel fine settimana appena passato. L'ennesima catastrofe naturale che minaccia la Terra con l'eroe della porta accanto di turno debutta al primo posto dei film più visti in Italia, secondo i dati Cinetel, incassando 725mila euro nel weekend.

Al secondo posto regge Lacci, alla seconda settimana di programmazione, film di Daniele Luchetti che ha aperto il Festival di Venezia 2020 e che porta a casa 194mila euro (628mila in totale). Dal film di apertura della Mostra del cinema a quello di chiusura: sul terzo gradino del podio esordisce il noir Lasciami andare di Stefano Mordini con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa: 178mila euro in quattro giorni. Subito dietro le commedie new entry Un divano a Tunisi con 155mila euro e Divorzio a Las Vegas con 146mila.

Sesto posto per thriller Il giorno sbagliato con Russell Crowe, che segna un incasso di 132mila euro nel weekend e di poco più di un milione in tre settimane di programmazione in sala. Scivola in settima posizione il blockbuster Tenet, ormai sopra i 6,6 milioni in sette settimane. Padrenostro, passato a Venezia con Pierfrancesco Favino, supera di poco i 100mila euro (107.787 e 900mila in totale). Chiudono Creators - The Past con 69mila euro al debutto e Burraco fatale con 67mila (268mila in due settimane).

L'incasso totale si attesta a 2 milioni 326mila euro, in leggera crescita rispetto a una settimana fa (+3%), ma perde il 77% sullo stesso perdiodo dell'anno passato (con il box office a 10,4 milioni). (ANSA).