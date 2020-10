Medico Trump, 'non è più contagioso'

(ANSA) - NEW YORK, 11 OTT - Donald Trump "non è più considerato a rischio di trasmissione" del virus ad altri. Lo afferma il medico del presidente Sean Conley. "A dieci giorni dall'inizio dei sintomi, senza febbre da oltre 24 ore e con tutti i sintomi migliorati - ha detto -, i test ottenuti rivelano che non ci sono più prove di un virus che si sta attivamente riproducendo. Inoltre i test hanno mostrato una diminuzione della carica virale". "Sono lieto" di comunicare - ha concluso - che Donald Trump ha centrato i "criteri per una sicura interruzione dell'isolamento".