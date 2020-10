Nanni Moretti, mi impressiona già restauro miei film

(ANSA) - FIRENZE, 10 OTT - Sold out oggi al cinema Odeon di Firenze per il 'reading' di Nanni Moretti: il regista ha deciso di accompagnare il suo 'Cario Diario', che torna in sala grazie alla Cineteca di Bologna in versione restaurata, leggendo al pubblico estratti delle note prese durante la lavorazione del film che gli valse il premio per la regia a Cannes nel 1994.

"Sono qui per voi in carne ed ossa" ha detto prima di dare via ai suo ricordi di fronte a un pubblico che lo ha ringraziato alla fine pure con una standing ovation. Aggiungendo anche: "Mi fa impressione che già si inizi a restaurare i miei film".

Le letture partono dal 27 aprile 1992 e si concludono il 19 novembre 1993, a una settimana dall'uscita del film. Un'ora di racconti, tra cui quello legato al 2 novembre 1993, quando Moretti rese omaggio a Federico Fellini, scomparso pochi giorni prima, annotando tra l'altro che passando davanti alla bara gli era sembrata troppo piccola.

Moretti accompagnerà il suo film restaurato anche a Bologna (sempre oggi) , a Torino e Milano (domani), infine a a Roma (dal 16 al 18 ottobre), mentre ieri aveva dato il via a questo 'tour' da Perugia. (ANSA).