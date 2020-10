Gualtieri, sintonia con proposte Csc, ora cambio paradigma

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Il Rapporto del Csc è "solido e condivisibile sia nella parte analitica abbastanza vicina a quella del governo sia per la parte di raccomandazione e di policy, molto in sintonia con l'impostazione che abbiamo dato alla Nadef e che intendiamo dare al Recovery Plan, partendo proprio dal titolo, la necessità di un cambio di paradigma, perché il problema dell'Italia non è solo fare arrivare la seconda parte della V il più alto possibile ma affrontare i problemi strutturali su andamento del Pil, produttività e occupazione". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri alla presentazione del nuovo Rapporto di previsione sull'economia italiana del Centro studi di Confindustria (Csc).

