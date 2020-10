Covid: Usa, media giornaliera aumenta a 46mila casi

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Gli Stati Uniti hanno registrato questa settimana una media giornaliera di oltre 46mila casi di coronavirus, il 12% in più rispetto alla settimana scorsa e più del doppio rispetto dei livelli di giugno: è quanto emerge dalle statistiche della Johns Hopkins University, secondo quanto riporta la Cnn.

Nella sola giornata di venerdì scorso, il bilancio è stato di almeno 50.191 nuovi contagi. Le infezioni continuano ad aumentare in gran parte degli Stati americani e, come indicato ieri dall'agenzia sanitaria federale per la tutela della salute (Cdc), il bilancio dei morti nel Paese potrebbe salire a quota 233.000 entro la fine di questo mese.

Attualmente, secondo i conteggi della Johns Hopkins, gli Usa registrano 7.664.088 casi e 213.752 decessi. (ANSA).