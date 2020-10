Covid: America Latina, i casi superano quota 10 milioni

(ANSA) - PARIGI, 10 OTT - I casi di coronavirus in America Latina e Caraibi hanno superato la soglia dei 10 milioni: è quanto emerge da un conteggio dell'agenzia di stampa Afp.

Secondo l'agenzia il totale dei contagi in questa regione è ad oggi di 10.001.833, inclusi 366.637 decessi. Oltre la metà delle infezioni si registra in Brasile (5.055.888), che conta 149.639 morti. (ANSA).