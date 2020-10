Sanremo Giovani, 61 artisti in sfida alle audizioni dal vivo

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Le audizioni, AmaSanremo e la sfida finale nella serata di Sanremo Giovani: tre tappe per arrivare sul Palco dell'Ariston per il 71° Festival della Canzone Italiana. Ma la concorrenza è tanta: in 61 per quei sei posti al Festival e un countdown che comincia con le audizioni previste per 19 e 20 ottobre nella Sala A di Via Asiago a Roma, sede di Rai Radio di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

La divisione delle 61 potenziali Nuove Proposte (60 che hanno superato la prima fase degli ascolti più il vincitore del Festival di Castrocaro) vede 53 singoli (16 donne e 37 uomini) e 8 gruppi. Il Sud è in testa con 23 partecipanti, segue il Centro con 22 e chiude il Nord con 15; tre invece i minori provenienti da Napoli (Campania), Roma (Lazio) e Milano (Lombardia).

Per le Regioni il Lazio domina la classifica con 15 canzoni in gara, poi la Campania con 11, la Lombardia con 8, la Puglia con 5, Emilia Romagna e Sicilia con 4, Toscana e Marche 3, Trentino Alto Adige con 2, Abruzzo-Piemonte-Sardegna-Umbria e Basilicata 1, Estero 1 (Rio De Janeiro-Brasile).

Al termine della 2 giorni di audizioni dal vivo saranno scelti i 20, tra gruppi e artisti singoli, che parteciperanno alle "semifinali" in diretta, nella trasmissione condotta da Amadeus "AmaSanremo", cinque puntate in onda il giovedì, alle 22.45 su Rai1, dal 29 ottobre al 26 novembre.

Solo alla fine di questo percorso si conosceranno i 10 finalisti dell'edizione di Sanremo Giovani, il contest, in onda in prima serata su Rai1 il 17 dicembre, che vedrà 10 "under 34" sfidarsi per conquistare la vittoria e aggiudicarsi 6 degli 8 posti disponibili (2 arriveranno da Area Sanremo) nella categoria Nuove proposte del Festival 2021. (ANSA).