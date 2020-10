Recovery: Meloni,collaborazione?Proposte Fdi non considerate

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Quando sono arrivate le linee guida del governo ci hanno chiesto in due giorni, durante lo spoglio elettorale, di mandare le nostre valutazioni. Noi avevamo chiesto di aggiungere altri 4 capitoli a quelli aggiunti dal governo: natalità e sicurezza, tutela del marchio e ricostruzione delle zone terremotate e non sono stati presi in considerazione, quindi se prima o poi ci dicono come funziona questa disponibilità saremo grati". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi a chi le chiede un commento sulla volontà del governo di collaborare con l'opposizione a margine del vertice del centrodestra. (ANSA).