Pronto protocollo,zero commissioni carte fino a 5 euro

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Pronto un protocollo per garantire ai commercianti zero commissioni sui micro-pagamenti con le carte fino a 5 euro. Secondo quanto confermano fonti di governo, nel confronto con gli operatori sarebbe emersa la disponibilità "di tutti" ad aderire, su base volontaria, per incentivare i pagamenti digitali su cui si basa il meccanismo del cashback che dovrebbe partire dal 1 dicembre. Discorso diverso per le transazioni fino a 10 o 25 euro: per pagamenti di questi importi ci sarebbe la disponibilità a ridurre o azzerare le commissioni (come già fanno alcuni operatori con specifiche proposte commerciali), ma non dovrebbe esserci un protocollo specifico e ci si affiderà alla libera iniziativa degli acquirer. (ANSA).