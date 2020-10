Pence, nessuna scusa per violenza proteste

(ANSA) - WASHINGTON, 08 OTT - "Nessuna scusa per la morte di George Floyd ma neppure per le violenze delle proteste che sono seguite, con danneggiamento e saccheggi": Mike Pence attacca Kamala Harris e i dem accusandoli di non aver preso le distanze dalla degenerazione delle manifestazioni antirazziste.

Poi difende la polizia: "affermate che c'e' un razzismo sistemico è un grande insulto alle donne e agli uomini che al servizio delle legge". (ANSA).