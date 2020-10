Matteo Garrone, "A Rai Storia il mio omaggio a papà"

(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 08 OTT - Si capisce subito che la cosa a cui tiene di più è 'L'altro teatro', un documentario firmato dal padre, Nico Garrone, insieme a Giuseppe Bartolucci e Maria Bosio. Un omaggio al papà critico di Repubblica scomparso 11 anni fa. "Ho suggerito io di metterlo in palinsesto", dice Matteo Garrone raggiunto telefonicamente dall'ANSA. Il palinsesto a cui fa riferimento è quello di "Domenica con" il programma di Rai Storia firmato da Enrico Salvatori e Giovanni Paolo Fontana che domenica 11 ottobre il regista di Dogman dirigerà dalle 14 alle 24 con le sue personali scelte. "Ci tengo molto a quel documentario dedicato al teatro sperimentale a Roma tra gli anni '60 e i primi anni '80 che racconta da Piero Panza, pioniere del teatro di avanguardia, fino ai "teatri di cantina". È stato un momento culturale molto bello con personaggi straordinari come Renato Nicolini e Simone Carella.

Un documentario da cui, tra l'altro - aggiunge -, ho preso spunto per il mio 'Estate romana' dove racconto ancora quel mondo, ma venti anni dopo". (ANSA).