Biden, Kamala Harris sarà vicepresidente incredibile

(ANSA) - NEW YORK, 08 OTT - "Joe Biden sta dimostrando agli americani perché l'ho scelta come mia vice. E' intelligente, ha esperienza e combatte per la classe media. Sarà una incredibile vicepresidente". Lo twitta Joe Biden mentre è in corso il dibattito fra Kamala Harris e Mike Pence, i due candidati alla vicepresidenza. (ANSA).