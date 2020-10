Papa: chiediamo la grazia di essere persone integre

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 07 OTT - Il Papa ha invitato a chiedere a Dio "la grazia di essere uomini e donne integri e degni di fede" e ha indicato come esempio la figura di Elia, "uomo integerrimo, incapace di compromessi meschini". "È l'esempio - ha sottolineato il Papa - di tutte le persone di fede che conoscono tentazioni e sofferenze, ma non vengono meno all'ideale per cui sono nate".

Poi ha richiamato i cristiani ad un impegno contro le ingiustizie. "Quanto bisogno abbiamo di credenti, di cristiani zelanti, che agiscano davanti a persone che hanno responsabilità dirigenziale con il coraggio per dire 'questo non va fatto', 'questo è un assassinio', ne abbiamo bisogno". Lo ha detto all'udienza generale per la prima volta di nuovo nell'Aula Paolo VI, dai tempi del lockdown. (ANSA).