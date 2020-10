Nobel Chimica alle due donne del taglia-incolla Dna

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Il Nobel per la Chimica ha premiato quest'anno Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, le due ricercatrici che hanno messo a punto la tecnica che taglia-incolla il Dna che permette di riscrivere il codice della vita.

Per la prima volta nella storia dei Nobel dedicati alla scienza, due donne dividono il premio più ambito dai ricercatori di tutto il mondo. Il Nobel per la Chimica dalla sua istituzione, nel 1901, è stato assegnato finora a cinque donne. (ANSA).