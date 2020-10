Navalny: Francia e Germania per sanzioni alla Russia

(ANSA) - BERLINO, 07 OTT - La Francia e la Germania condannano "con la massima durezza" l'attentato ad Alexei Navaklny e annunciano l'intenzione di proporre nuove sanzioni contro la Russia. È quello che emerge da un comunicato congiunto dei due ministri degli Esteri, Heiko Maas e Jean Yves Le Drian.

"Non c'è alcuna altra plausibile spiegazione all'avvelenamento di Navalny se non una partecipazione e responsabilità di Mosca", affermano i due ministri. "Francia e Germania trarranno le necessarie conclusioni da queste circostanze e sottoporranno ai partner europei nuove sanzioni per la Russia". (ANSA).