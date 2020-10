Consumi su ad agosto, +8,2% mese, +0,8% anno

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Ad agosto 2020 si stima, per le vendite al dettaglio, un aumento rispetto a luglio dell'8,2% in valore e dell'11,2% in volume. La crescita riguarda soprattutto le vendite dei beni non alimentari (+13,8% in valore e +19,2% in volume) ma sono in aumento anche quelle dei beni alimentari (+1,6% in valore e +1,7% in volume). Su base tendenziale, ad agosto, si registra un aumento delle vendite dello 0,8% in valore mentre sono stazionarie quelle in volume. Le vendite dei beni non alimentari crescono sia in valore sia in volume (rispettivamente +1,1% e +0,5%), quelle dei beni alimentari sono in aumento in valore (+0,6%) e in calo in volume (-0,4%). Lo comunica l'Istat.

Tra i gruppi di prodotti non alimentari che nel mese di agosto hanno segnato un "deciso incremento" l'Istat segnala "il risultato positivo dell'Abbigliamento che torna a crescere su base tendenziale per la prima volta da febbraio 2020.

Nel trimestre giugno-agosto 2020, le vendite al dettaglio registrano un aumento del 22,8% in valore e del 22,4% in volume rispetto al trimestre precedente. (ANSA).