AC/DC tornano con il nuovo album "Power Up"

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Gli AC/DC tornano con un nuovo album, dal titolo "Power Up", in uscita il 13 novembre. È il diciassettesimo disco della leggendaria band, a sei anni dall'uscita di "Rock Or Bust" (2014).

Il nuovo lavoro, dodici tracce, è anticipato dal singolo "Shot In The Dark", già disponibile, che vede di nuovo insieme Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Cliff Williams (basso), Phil Rudd (batteria) e Stevie Young (chitarra ritmica).

Per "Power Up", gli AC/DC hanno richiamato il celebre produttore Brendan O'Brien che aveva già lavorato in "Black Ice" (2008) e "Rock Or Bust" (2014). L'album uscirà in diversi formati: digitale, CD standard, Deluxe limited edition e 5 versioni di vinile (nero, giallo, rosso trasparente e opaco, picture disc). Nella deluxe - limited edition, premendo un bottone a lato della special box si illuminerà il logo AC/DC mentre gli altoparlanti integrati faranno partire "Shot In The Dark". Il cofanetto include un booklet di 20 pagine e un cavo di alimentazione USB che permette di ricaricare la scatola. (ANSA).