Covid: fonti, dopo rinvio Camera verso slittamento Cdm

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Si va verso lo slittamento del Consiglio dei ministri convocato per prorogare lo stato d'emergenza da Coronavirus e approvare il nuovo decreto legge che disegna la cornice delle norme per il contrasto alla pandemia. Lo si apprende da fonti di governo, secondo le quali una decisione ufficiale però non è stata ancora presa. Oggi alla Camera è mancato il numero legale sulla risoluzione di maggioranza. (ANSA).