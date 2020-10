ANSA-BOX/ Capo gabinetto positivo, Raggi in autoisolamento

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Il Covid entra in Campidoglio, nelle stanze più vicine a quella della sindaca, l'ufficio di gabinetto. La prima cittadina ora è autoisolamento in attesa dell'esito del tampone che ha effettuato in un ospedale pubblico.

A risultare positivo è proprio il capo di Gabinetto, Stefano Castiglione. Immediatamente è scattato il protocollo sanitario: la sindaca, che in mattinata aveva partecipato ad una incontro con la viceministra Laura Castelli, si sottopone in un ospedale pubblico al tampone. Poi va in autoisolamneto fiduciario in attesa del risultato. Il capo di Gabinetto Stefano Castiglione conferma di avere contratto il coronavirus. Lo dice al Foglio on line precisando però di non avere avuto contatti con la sindaca da giorni. "Mi trovo a casa, ho qualche linea di febbre, ma sto bene -dice- La sindaca? Mi ha chiamato poco fa per conoscere le mie condizioni. Non la vedo dalla scorsa settimana". Castiglione però è andato al lavoro nelle sue stanze a Palazzo Senatorio che domani sarà soggetto a sanificazioni. (ANSA).