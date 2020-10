Un milione e mezzo di spettatori per il cartoon su San Francesco

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "Con circa un milione e mezzo di spettatori, il cartone animato su san Francesco trasmesso il 4 ottobre da Rai1 e Rai Gulp è stata l'opera italiana di animazione più vista dell'anno": a sottolinearlo è Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi.

"Il tema della comune fraternità è al centro dell'incontro tra Francesco e il sultano Al-Malik, avvenuto nel 1219, che fa da cornice al racconto del film. In un momento in cui è la pandemia a ricordarci che siamo tutti su un unico pianeta e che i comportamenti di ciascuno influenzano la vita di tutti - fa notare ancora Milano - è bello vedere che un cartone animato su un uomo che parla di pace, di fede, di essenzialità, di amore per gli altri e rispetto per la natura, abbia coinvolto un pubblico ampio di tutte le età".

Il film d'animazione "Francesco", prodotto da Rai Ragazzi insieme con la società Enanimation di Torino, frutto di oltre due anni di lavoro, è disponibile su RaiPlay e verrà distribuito nel resto del mondo. (ANSA).