Medici, Trump migliora ma non è ancora fuori pericolo

(ANSA) - WASHINGTON, 05 OTT - Donald Trump al momento "non ha complicazioni respiratorie e le sue condizioni migliorano, ma non è ancora fuori pericolo": lo ha detto lo staff medico del Walter Reed Medical Center che ha in cura il presidente americano. Donald Trump non è ancora fuori pericolo ma è in grado di tornare a casa, nella east Wing, afferma il team medico. (ANSA).