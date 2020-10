M5s: Rousseau, il blog è anche nostro

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "In merito al comunicato del Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle pubblicato ieri su Facebook, si specifica che il Blog delle Stelle (come riporta anche la privacy policy del Blog) è il blog ufficiale sia del Movimento 5 Stelle che dell'Associazione Rousseau. Pertanto Davide Casaleggio, in quanto presidente dell'Associazione Rousseau, è pienamente titolato a pubblicare i suoi articoli sul Blog". Lo afferma una nota dell'ufficio stampa dell'associazione Rousseau replicando a quanto scritto ieri dai garanti del Movimento Cinque Stelle sull'utilizzo del blog. (ANSA).