Secondo cadavere in spiaggia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 04 OTT - Un secondo cadavere è stato trovato tra i detriti della mareggiata in Liguria. Questa volta è stato visto sulla spiaggia di passeggiata Oberdan, a Ventimiglia. Si tratta del secondo corpo spiaggiato, dopo quello rinvenuto sempre stamattina, ai Tre Ponti di Sanremo. Non è ancora chiaro, se si tratta di un uomo o una donna. Sono in corso indagini per l'identificazione. (ANSA).