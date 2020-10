Coronavirus: Parigi da domani in 'massima allerta'

(ANSA) - PARIGI, 04 OTT - Parigi e la sua banlieue passano da domani da "zona rossa" a "zona di massima allerta", colorata in scarlatto sulla cartina della Francia diffusa dal ministero della Salute.

I parametri epidemici della regione della capitale erano fuori dai limiti da giovedì ma il ministro della Salute, Olivier Véran, aveva voluto aspettare qualche giorno per constatare la continuità della curva negativa dei valori.

Secondo quanto si apprende a Parigi, gli annunci sulle nuove regole nella capitale verranno fatti in mattinata dalla sindaca Anne Hidalgo. (ANSA).