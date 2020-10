++ Cts,con aumento pressione su ospedali più mascherine ++

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Un incontro di preparazione alla nuova fase della stagione autunnale e invernale, in previsione di un aumento della necessità di dispositivi di protezione individuale e di 'possibili mancanze', è stato fissato domani dal Comitato tecnico scientifico insieme ai dirigenti del ministero della Salute, che hanno convocato il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri. A quanto si apprende, lo scopo è di fare un punto della situazione Sull'approvvigionamento di materiali ospedalieri, in particolare sui dpi dei sanitari come le mascherine Ffp2 e Ffp3, in previsione dell'aumento della pressione sulle strutture ospedaliere vista l'evoluzione epidemiologica in Italia. Per scongiurare eventuali mancanze dei dispositivi sarà previsto un aumento degli approvvigionamenti.di mascherine.Ma al momento - viene fatto sapere - non ci sarebbero criticità. (ANSA).