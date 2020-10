Usa: media, Trump fa fatica a respirare

(ANSA) - WASHINGTON, 03 OTT - Fonti anonime dell'amministrazione Usa citate da Cnn e Nbc News riferiscono che il presidente Donald Trump, ricoverato in ospedale per il Covid-19, è "molto stanco, molto affaticato e con qualche difficoltà a respirare". Secondo un'altra fonte, Trump "per ora sta bene, ma la nostra paura è che le cose possano cambiare rapidamente".