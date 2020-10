Usa 2020: fan Trump con bandiere Usa davanti a ospedale

(ANSA) - WASHINGTON, 03 OTT - Un piccolo drappello di fan di Donald Trump si è radunato davanti al Walter Reed, l'ospedale militare dove è ricoverato da venerdì per il Covid-19. I suoi supporter, alcuni col cappellino 'Make America Great again', sventolano bandiere americane e con i nomi del ticket repubblicano per la Casa Bianca. (ANSA).