Staff Trump non sospende spot anti-Biden

(ANSA) - WASHINGTON, 03 OTT - La campagna di Donald Trump non sospenderà gli spot negativi su Joe Biden, come ha invece fatto lo staff del candidato dem con il rivale dopo la notizia della sua positività al coronavirus.

"Joe Biden ha usato venerdì il suo comizio in Michigan per attaccare ripetutamente il presidente sulla previdenza, sull'economia, sull'occupazione ed ora vuole il merito di essere magnanimo?", ha spiegato il portavoce della campagna di Trump, Tim Murtaugh.