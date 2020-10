Papa ad Assisi per firmare enciclica

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 03 OTT - Papa Francesco, proveniente da Spello dove stamane ha visitato il monastero delle Clarisse di Vallegloria, rimanendovi anche a pranzo, è arrivato in auto ad Assisi, direttamente sul piazzale della Basilica inferiore di San Francesco, nella cui cripta, presso la tomba del santo, celebrerà la messa e firmerà la sua terza enciclica, la "Fratelli tutti".

Al suo arrivo, prima di entrare nella Basilica inferiore, il Papa è stato salutato dal vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, dal delegato pontificio per le basiliche francescano di Assisi, cardinale Agostino Vallini, e dal custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti.

Attraversando in auto la piazza Inferiore di San Francesco, il Papa ha salutato dalla vettura i fedeli in attesa. (ANSA).