Maltempo: Castex, 'preoccupa bilancio finale vittime'

(ANSA) - PARIGI, 03 OTT - Il primo ministro francese, Jean Castex, ha espresso oggi la sua "forte preoccupazione per il bilancio definitivo" del maltempo nelle Alpi Marittime, dove 8 persone risultano disperse e dove si resta senza notizie "di molte persone".

"Il bilancio - ha detto il premier - è al momento di almeno 8 dispersi sicuri, e di molte persone siamo senza alcuna notizia.

Non vi nascondo la nostra forte preoccupazione per il bilancio definitivo". (ANSA).