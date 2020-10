Incendi California: persistente cortina fumo, rischio salute

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Almeno una ventina di fronti di fuoco continuano a imperversare in California, Oregon, Colorado, rilasciando una densa cortina di fumo da Portland, Oregon, fino a Santa Monica, che, secondo i meteorologi e i vigili del fuoco, continuerà a ricoprire larghe porzioni della California, oscurando la luce del sole e creando una minaccia per la salute degli abitanti. Tanto che le autorità - scrivono i media, fra cui Cnn - da giorni consigliano alla gente di restare in casa.

Nel nord della California uno dei grandi incendi, il Glass Fire, sta distruggendo i vigneti della regione del vino.

Le condizioni meteorologiche di caldo asciutto e vento non cambieranno nelle previsioni per i prossimi giorni, mentre la California deve fare i conti con il triste primato di 4 milioni di acri (circa 16 mila ettari) andati in fumo dall'inizio della stagione dei fuochi. "Stiamo stracciando ogni precedente record mentre molta della stagione è ancora davanti a noi". (ANSA).