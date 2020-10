Gli Uffizi riaprono la sala di San Pier Scheraggio

(ANSA) - FIRENZE, 03 OTT - Agli Uffizi apre al pubblico dopo restauri la sala con gli scavi della Chiesa di San Pier Scheraggio, luogo di culto che nel '500 venne inglobato nel complesso vasariano e che adesso per la festa di San Francesco d'Assisi (la morte fu il 3 ottobre 1226) rientra nel percorso di visita. Si potrà "camminare" sugli scavi sopra un pavimento di cristallo e ammirare un affresco del '300 che raffigura il Santo opera di artista ignoto. L'omaggio a San Francesco continua sul sito web del museo con una mostra virtuale.

Spiega il direttore Eike Schmidt: "Aprire San Pier Scheraggio è evento denso di significati se si pensa al ruolo di spazio civico che ebbe in epoca medievale. Ed è importante che dopo quasi due decenni torni visibile l'affresco con San Francesco, antica immagine del santo nazionale, in un'istituzione statale come gli Uffizi. Per celebrare la festa del santo gli dedichiamo anche una mostra virtuale, occasione per ripensare al valore universale del suo messaggio di amore per il Creato". San Pier Scheraggio fu riferimento religioso e civile della Firenze medievale, lo stesso Dante Alighieri vi parlò in pubblico nel 1300. (ANSA).