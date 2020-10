Coronavirus: Francia, record nuovi casi, quasi 17.000

(ANSA) - PARIGI, 03 OTT - Sono stati 16.972 i nuovi casi in 24 ore in Francia, un record dalla fine del lockdown della primavera scorsa. Riprende a salire anche il tasso di positività, stasera al 7,9%. I decessi sono stati 49 da ieri, per un totale di 32.198. (ANSA).